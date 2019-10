Parece que o “Prêmio Multishow”, que aconteceu na última terça-feira (29) no Rio de Janeiro, continua rendendo, mas não de um jeito bom. Depois de ter sido a vencedora do prêmio de Melhor Cantora do Ano, Ludmilla afirmou, no Instagram, que foi vítima de racismo.

