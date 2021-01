A direção municipal do PSB indicou o vereador Luiz Carlos Estêvão “Tocão” para exercer a liderança do partido na Câmara Municipal.

De acordo com o presidente do PSB, João do Povo, a indicação foi por meio de uma discussão política com os vereadores socialistas Cid Corrêa e Luiz Carlos Estêvão.

De maneira que, o consenso prevaleceu, demonstrando assim a unidade partidária do PSB.

“Tocão é uma liderança emergente. E tenho certeza que sua liderança será plenamente ética, responsável e compromissada com o bem-estar do povo formiguense”, destacou Cid Corrêa.