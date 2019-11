Luiza Brunet deixou claro que não quer ver Luciana Gimenez e Val Marchiori nem pintadas de ouro depois das críticas das duas em cima do caso de agressão envolvendo a atriz e o ex-marido Lírio Parisotto em 2016.

arrow-options Reprodução/Twitter Luiza Brunet e Lírio Albino Parisotto





“Até pessoas famosas tiraram sarro da minha cara depois do episódio de agressão. A apresentadora Luciana Gimenez , por exemplo, debateu o que passei em seu programa de TV. Ela e Val Marchiori insinuaram que eu teria exagerado no relato”, contou Luiza Brunet em entrevista ao jornal O Globo .

Na época, Luciana Gimenez chamou Val Marchiori ao palco do seu programa para comentar a agressão sofrida pela atriz e a socialite disparou: “Eu sou muito a favor das mulheres, mas tudo o que li na imprensa, acho que ele foi muito injustiçado. Como que uma mulher que está com as costelas quebradas vai trabalhar, depois entra com uma ação, depois pede R$ 100 milhões [de indenização]? Acho muito estranho. Sou a favor das mulheres sempre, mas nesse caso acho que ele foi muito injustiçado”.

Apesar da mágoa que já dura três anos, a Luiza Brunet torce para que as duas não sejam vítimas de agressões físicas. “. “A opinião delas não faz diferença para mim, e perdi completamente o respeito por elas. Só desejo que não passem pela mesma situação. Ninguém merece”.