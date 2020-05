O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nessa sexta-feira (8), de “irresponsável e insensível” ao lidar com a pandemia do novo coronavírus no país.



“Ele (Bolsonaro) é tão mau para o Brasil como é o coronavírus. Nós não temos um presidente”, sentenciou Lula, para quem o presidente protagonizou, nessa quinta-feira (7), ao ir à sede do Supremo Tribunal Federal, um ato de “pirotecnia”. “Autoritário e tentando pressionar o STF”, avaliou, durante entrevista a uma rádio de Belém, Pará.

De acordo com o ex-presidente, Bolsonaro deveria agir para enfrentar a pandemia. Lula defendeu a criação de um comitê reunindo governadores e cientistas.



Em vez de Bolsonaro ficar “criando confusão todo santo dia”. “Ele não é obrigado a fazer tudo, mas é obrigado a não fazer papel ridículo”, afirmou Lula.



O ex-presidente também disse ainda que a reiterada defesa do presidente, desde o início da pandemia, contra o isolamento social não resolve o problema da crise econômica.

Lula também questionou garantias de segurança que estão sendo ofertadas para quem trabalha. “Qual a garantia que vão dar (governo e empregadores) para que ele (trabalhador) volte a trabalhar?”, pontuou o ex-presidente. “Sem ela (garantia), está induzindo um ser humano a virar defunto”.



Troca de ministros



Lula disse que é direito de todo e qualquer presidente fazer troca de ministros, se referindo às demissões dos ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Sérgio Moro (Justiça).



“É uma questão do presidente da República, mas para colocar alguém melhor”, avaliou Lula, fazendo menção ao atual ministro da Saúde, Nelson Teich.



Para Lula, Teich não tem qualificação para assumir o ministério. “Ele é um homem de negócio, de médico ele só tem o diploma. Mesmo se não fosse (médico), poderia (ser ministro), se entendesse do sistema público de saúde”, destacou Lula



Sobre o ex- juiz Sérgio Moro, Lula opinou que ele “foi pouco ministro”. Em vez de desempenhar as funções do cargo, enfatizou Lula, Moro “continuou sendo o menino de ouro da Globo”.



Impeachment