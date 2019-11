Assim que foi expedido o alvará de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (8), várias celebridades usaram as redes sociais para demonstrar apoio à decisão do STF de barrar a prisão em segunda intância.

