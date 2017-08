Em caravana pelo Nordeste, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem recebido diversas homenagens. Entretanto, uma em especial trouxe dor de cabeça ao petista.

Em foto publicada pelo sociólogo Emir Sader no Twitter, Lula exibe um diploma com erros de português. O documento tem identidade visual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), inaugurada pelo ex-presidente em 2006. Entretanto, em nota, a UFRB nega a entrega do título.

Apesar de pequeno, o texto tem dois erros gramaticais. O primeiro deles é a separação entre sujeito e predicado por vírgulas. “A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, concede ao maior presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o torneiro mecânico, o título de doutor honoris causa”, diz o documento.

Já o segundo erro está na assinatura, na qual se lê “dicentes da UFRB”, em vez de “discentes”. Outra possibilidade seria “docentes”, que são os professores da universidade.

O acontecimento chamou atenção dos usuários no Twitter. Vários comentários críticos ao ex-presidente foram mencionados a Emir Sader.

Na semana passada, o ex-presidente foi impedido de receber o certificado. Por decisão da Justiça Federal, o evento, que seria realizado na cidade de Cruz das Almas, foi cancelado.

De fato, a imagem compartilhada na rede social não tem a assinatura do reitor da UFRB, Silvio Soglia. Dessa maneira, tudo indica que o material tenha sido entregue informalmente.