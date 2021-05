Nesta terça-feira (18) é celebrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Com isso, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Formiga que atua visando promover a liberdade, a autonomia e a integração social dos pacientes e seus familiares, defende o tratamento em liberdade, com vínculos sociais e comunitários e a busca pela cidadania plena são fundamentais para a construção de um futuro melhor.

A cidade é de todos e os espaços públicos devem ser ocupados com a alegria, energia, o jeito único de ser.

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é o grande símbolo dessa proposta. O 18 de maio representa a luta de gerações e gerações de profissionais, familiares e pacientes que enfrentaram um tempo de manicômios, locais de aprisionamento e degradação da dignidade humana.

Pessoas que deram suas vidas e sua força para mudar um cenário de desrespeito aos Direitos Humanos. No Dia 18 de Maio, queremos dizer: trancar não é tratar! O melhor tratamento é a liberdade!