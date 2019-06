As ações em favor da manutenção de cota mínima em Furnas, única forma capaz de permitir o multiuso das águas do lago, com as consequentes repercussões na economia dos municípios lindeiros ao revigorar a exploração da atividade turística e de tantas outras, que aqui poderão gerar emprego e renda, receberam no decorrer das últimas semanas importantes reforços.

O movimento se iniciou a partir de luta encabeçada pelo Nova Imprensa/Últimas Notícias, que contou no seu nascedouro com o auxílio de alguns colaboradores, dentre estes, o corretor João de Assis, conhecedor como nós, das potencialidades deste lago que, se bem explorado se mostrará, em breve, como sendo um dos maiores indutores de crescimento econômico no Estado. Tudo isto somado ao apoio da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), que representa os municípios lindeiros e a partir da mobilização dos prefeitos, de membros da Assembleia Legislativa do Estado, de deputados federais e dos senadores que nos representam, acabou reunindo lideranças que, através de seus esforços, certamente, conseguirão devolver a Minas, aquilo que lhe pertence por direito: a manutenção mínima da cota do Lago de Furnas, em 762 mts.

Isto conseguido, o nosso Lago de Furnas poderá, finalmente, cumprir a sua missão de multiuso das águas, se transformar como desejou o ex-presidente Juscelino Kubitschek, num grande indutor de progresso pela exploração das muitas atividades que dependem diretamente da garantia de que suas águas não mais oscilarão a níveis críticos, como os que aqui se registraram nos últimos anos.

A partir de eventos patrocinados pela Alago e realizados com a maciça presença de prefeitos, autoridades e representes da iniciativa privada da região, concitando-os a se engajarem nesta luta, todos irmanados, atraíram para a causa outros interessados, inclusive muitos investidores que, nos últimos anos, se viram prejudicados pela falta de garantia de manutenção desta cota mínima.

Sensibilizadas as Comissões de Meio Ambiente e de Turismo da Assembleia mineira, estas, em audiência pública, criaram a Frente Parlamentar Itamar Franco em defesa de Furnas, e a nossa causa, por ser justa e inadiável, hoje também conta com o apoio explícito dos senadores Rodrigo Pacheco e Antônio Anastasia. No dia 9 de julho assistiremos em Brasília, a instalação na Câmara Federal, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA, EM DEFESA DE FURNAS.

A caminhada está firme e esperamos que nosso governador, Romeu Zema, também entre de corpo e alma nesta luta, somando seu prestígio e esforços aos tantos outros que nela já se engajaram.

Se o presidente quer transformar a região de Angra dos Reis em um dos maiores polos de atração turística deste país, é hora de mostrarmos a ele que aqui em Minas, também dispomos deste mar de água doce, cercado de belezas naturais e de inúmeras atrações turísticas, com as quais atrairemos turistas e dólares. Detalhe: a custo zero com relação aos custos relativos às leis ambientais vigentes. Portanto, dependemos apenas da decisão de se determinar ao Operador Nacional do Sistema (ONS), o respeito à manutenção da cota que pleiteamos.

Esta simples decisão será capaz de mudar a história econômica do Estado, pois o aporte de capital dos investidores, só não ocorre hoje em razão deste fantasma da oscilação dos níveis da água que, comprovado tecnicamente esta, não tem razão de existir.

E é por ser esta uma decisão meramente de cunho político, que nós acreditamos que, a hora é agora! E que isto se dê antes da privatização que se avizinha. Mãos à obra, governador, contamos com você!

