Lutador de muay thai e instrutor da arte no projeto Tatame do Bem, o formiguense Jhonatan Álvaro Silva coleciona diversas vitórias em sua trajetória esportiva.

Como todo atleta de competição, Jhonatan carrega o sonho de chegar longe, do outro lado do mundo especificamente. O atleta deseja representar o Brasil na Tailândia, berço do muay thai.

Talento para o lutador não falta, em abril do ano passado o formiguense participou de um seminário internacional de muay thai, ministrado por um dos mais conceituados treinadores do mundo, o arjan Manop Yuangyai. Na ocasião, Jhonatan foi convidado para treinar na Tailândia. “Na época não pude ir por questões financeiras”, disse o lutador.

A falta de incentivo é a barreira mais comum no Brasil para quem sonha em seguir carreira no esporte. “Quero ser o primeiro formiguense a conquistar o campeonato mundial na Tailândia. Para isso acontecer eu preciso de incentivos, por isso eu peço ajuda aos empresários para conquistar esse objetivo”.

Jhonatan tem como preparador o instrutor Eliseu de Paula. Entre os treinamentos para competições, o lutador ministra a arte no Tatame do Bem e dissemina junto a paixão dele pelo esporte.

O atleta ministra aulas de muay thai feminino na unidade 5 do Tatame do Bem, no Patronato São Luís.

As aulas são gratuitas e ocorrem as segundas e quartas-feiras, às 18h e no sábado, às 8h. De acordo com o instrutor, ele ministra a arte para cerca de 30 alunas. “A prática do muay thai traz diversos benefícios para o corpo e mente das pessoas, desde condicionamento físico até a melhora da autoestima”, disse o professor.