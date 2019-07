Na noite dessa segunda-feira (1º), a equipe adulta do Tatame do Bem, unidade Patronato São Luiz, recebeu a visita do lutador holandês, Marc Stappers.

Na ocasião, os atletas do projeto puderam compartilhar e aprender técnicas com o visitante.

Marc Stappers é da cidade de Baarn, na Holanda, onde trabalha como engenheiro responsável pela preservação de edificações históricas e acervos museológicos. Ele também é professor de jiu-jitsu e sócio, juntamente com Dennis van Slooten, da MDFA Academia de Luta.

O atleta, que está em Formiga em visita aos familiares da esposa, Isabel Beirigo, tomou conhecimento do Tatame do Bem e logo se interessou pelo trabalho.

No sábado (29), ele assistiu a apresentação dos alunos do projeto na edição do Cultura para Todos, realizado no bairro Água Vermelha.

De acordo com o presidente do projeto, Rodrigo Assalin, visitas como essa contribuem para o desenvolvimento dos professores e, consequentemente, dos alunos, uma vez que os aprendizados serão aplicados nas aulas, posteriormente.

“Também é uma oportunidade para levarmos o nome do Tatame do Bem para fora das fronteiras do nosso país”, disse Rodrigo.