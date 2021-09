Um par de luvas incrustadas de joias, que pertenceram a Michael Jackson, estão entre os itens que serão revertidos em vacinas contra Covid-19 para a população de Guiné Equatorial, após a apreensão de milhões em bens do vice-presidente do país, Teodorin Nguema Obiang Mangue.

Fã do “rei do pop”, entre a coleção de itens raros do vice-presidente do país centro-africano estaria ainda uma jaqueta autografada, usada pelo cantor na época do lançamento da música “Thriller”. O confisco também incluiu carros e propriedades.

No total, quase US$ 27 milhões (mais de R$ 142 milhões) vindos de bens confiscados do político – que também é filho do presidente – serão usados para este fim. Apenas as luvas estão estimadas em US$ 275 mil (cerca de RS$ 1,45 milhão).

A maior parte desse dinheiro será entregue à ONU para a distribuição das vacinas, e o restante irá para uma organização de caridade em Silver Spring, Maryland, que entrega medicamentos e suprimentos médicos na Guiné Equatorial.