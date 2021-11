O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou na tarde desta sexta-feira (26) a renovação do seu contrato com o Cruzeiro. Conforme apurou a reportagem da Rádio Itatiaia, o novo vínculo vai até o fim de 2023.

A extensão do contrato era um desejo de Luxemburgo, que aspira o acesso com a Raposa na temporada que vem e espera, ainda, comandar o clube na Série A de 2023.

A informação foi divulgada pelo clube celeste em suas redes sociais, por meio de um vídeo com o treinador.

Nos bastidores da partida contra o Náutico, na última quinta-feira (25), o empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH, já havia adiantado em entrevista à Itatiaia que o treinador permaneceria no cargo.

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, celebrou a permanência de Luxemburgo e confirmou, também, a continuidade de toda a comissão técnica.

“Vanderlei é uma pessoa sensacional, é uma pessoa além do campo que todo mundo vê. Fora do campo também é uma pessoa competente, maravilhosa, que nós temos convivido bastante. Então é com muita satisfação que eu informo que nós chegamos aos termos que nós tanto esperávamos e vamos poder contar com Vanderlei Luxemburgo, com Ricardo Rocha, com Antônio Melo (preparador físico), Maurício Copertino (auxiliar-técnico) para o ano de 2022”, disse o dirigente.

Sérgio Rodrigues afirmou que com a renovação de Luxemburgo, o clube já trabalha no planejamento da temporada seguinte. E que poder fazer isso, ainda neste ano, será um diferencial para o Cruzeiro.

“E a gente tem certeza que isso vai ser um grande diferencial, porque a gente poder começar a planejar janeiro de 2022 agora, ainda em novembro, para nós é uma diferença muito grande, ainda mais com uma pessoa como o Vanderlei Luxemburgo. Então nós estamos felizes, ele está feliz, e tenho certeza que agora a torcida também estará, e vai passar esses dois meses sem futebol muito mais confiante e esperançosa de um 2022 muito bem construído, sólido, com base nesse projeto que ele vai nos ajudar a fazer e assim alcançar o nosso tão sonhado objetivo”, completou.

Fonte: Itatiaia