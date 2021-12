A Prefeitura de Luz, por meio da Secretaria de Saúde, informou na tarde desta quinta-feira (30) que nas últimas 24 horas, foram registrados 137 casos positivos de Covid-19.

Conforme a Secretaria de Saúde, os pacientes se encontram em isolamento e tratamento domiciliar.

A Prefeitura voltou a decretar o uso de máscara em vias públicas e em estabelecimentos públicos e privados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram 85 pessoas do sexo feminino. As idades são: 2 meses, 2, 4, 4, 5, 5, 9, 8, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 30, 31, 32, 32, 32, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 39, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 46, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 52, 52, 52, 53, 56, 56, 57, 57, 63, 63, 63, 65, 66 e 67anos).