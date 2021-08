A cidade de Luz zerou, nas últimas semanas, o número de pacientes internados com a Covid-19, em hospitais da região. Desde a primeira internação pela Covid-19, essa é a primeira vez que a cidade fica sem pacientes internados com a doença.

Desde o início da pandemia, 2.044 luzenses foram infectados pelo coronavírus. Deste total, 1.969 se recuperaram e 47 pessoas perderam a vida devido à Covid-19.

Vacinação na cidade

Nessa terça-feira (24), o município está vacinando pessoas com idade de 25 e 24 anos, sem comorbidades. Até a segunda-feira (23), o município já tinha aplicado 16.747 da vacina. 5.372 pessoas já foram totalmente imunizadas com a primeira dose e dose única, enquanto que 11.375 receberam, ao menos uma dose do imunizante.