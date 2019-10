Há tempos que o Cruzeiro não jogava de forma tão organizada e exercendo tanta pressão sobre um adversário como se deu na noite dessa quarta-feira (9), contra o Fluminense, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O sistema defensivo esteve bem postado, as jogadas pelos flancos funcionaram, e a linha de frente incomodou. Quando não era na técnica, era na raça, na luta e no brio de cada atleta que entrou em campo ávido a colaborar com a equipe, estacionada na zona da degola. Mas foi tudo em vão. Faltou algo mais no empate em 0 a 0, é verdade. Porém, poderia ter sido diferente se não fosse também a atuação ruim da arbitragem, crucial para transformar o grito de gol numa frustração sem precedentes no Gigante da Pampulha.

Aos 6 minutos do segundo tempo, Robinho ganhou uma disputa no meio-campo, Egídio cruzou na área, e Fred estufou as redes. Muita comemoração, brincadeiras entre os jogadores, e uma ponta de alívio. Só que o VAR tratou de dar fim à ilusão cruzeirense. Inicialmente, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima validou o tento. Mas, após revisão do VAR, mudou de opinião: viu falta de Robinho em cima de Gilberto na origem da jogada e anulou o gol.

Para o juiz, Robinho teria deixado a perna no rosto do lateral do Flu. No entanto, é questionável se houve ou não a intenção do armador celeste. Aliás, é necessário frisar que o meia havia sofrido uma infração antes. Então, na pior das hipóteses, o lance deveria ser favorável ao Cruzeiro, seja com a lei da vantagem, seja com a marcação de uma falta a favor dos azuis.