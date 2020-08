A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 600 quilos de maconha na noite desse domingo (16) na BR-153, em Monte Alegre de Minas. A droga estava escondida em um micro-ônibus e o motorista foi preso.

Segundo a polícia, o veículo era da Prefeitura de Carmo da Mata.

Conforme a ocorrência, a PRF desconfiou do veículo por ser de outro município e estar trafegando no fim de semana na região. Ao fazer a abordagem, o motorista disse que estava voltando do interior de São Paulo.

Ao saber que era um micro-ônibus furtado, foi feita a vistoria e localizadas as barras de maconha em compartimentos secretos debaixo do veículo.