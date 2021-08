A onda verde plano do plano Minas Consciente conta com as macrorregiões Oeste (a qual Formiga está inserida), Leste, Centro, Centro-Sul, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste, que se mantiveram com bons indicadores de controle da Covid-19 na última semana.

As macrorregiões Triângulo do Norte e Nordeste também progrediram para a onda verde do plano, como anunciado pelo Comitê Extraordinário Covid-19 nesta quinta-feira (26). As duas localidades estavam na onda amarela, que agora inclui apenas o Triângulo do Sul.

As novas determinações do Minas Consciente passam a valer a partir deste sábado (28).

Avanços