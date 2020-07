A macrorregião de saúde do Oeste evoluiu para a Onda Branca do programa estadual “Minas Consciente”. Na região, os municípios que aderiram ao plano são: Araújos, Cláudio, Córrego Danta, Córrego Fundo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Moema, Pará de Minas e Santo Antônio de Monte.

Esta etapa permite a abertura de mais alguns setores de comércio e serviços.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), as mudanças passam a valer a partir deste sábado (1º).

De acordo com o protocolo, a Onda Branca prevê a abertura de autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas.