A madrugada desta quarta (12) será especial. Os céus serão tomados pelo maior pico de estrelas cadentes do ano. O evento histórico será transmitido ao vivo pela página do Facebook da NASA. Isso mesmo: a chuva de meteoros chamada de ‘Perseidas’ vai tomar o céu desta noite.

A observação da chuva de meteoros será mais fácil no Norte e no Nordeste do Brasil, mas o show será visível em outras partes do país, só que com uma quantidade menor de meteoros por hora. Para o lado norte do Equador, serão mais de 60 estrelas cadentes a cada 60 minutos. No Sul, serão cerca de 15 meteoros por hora.

Vale a pena?

“Com certeza!”, diz Bloomer, “apenas apague todas as luzes e veja”.

As Perseidas são como fogos de artifício da natureza. E a chuva é tão intensa que um observador relaxado poderia facilmente localizar até 100 estrelas cadentes por hora.