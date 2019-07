Redação Últimas Notícias

Formiga, assim como diversas cidades da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, bateu recorde de frio no final de semana. Nesse domingo (7), os termômetros registraram 2°C no início da manhã e a máxima não passou de 19°C.

O alerta de geada emitido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) de Córrego Fundo se confirmou. O fenômeno foi registrado na zona rural de Formiga e em algumas localidades da área urbana.

Para os amantes das baixas temperaturas, a notícia é boa. O frio prevalecerá durante toda a semana. Já para quem não gosta da friaca, não precisa se desesperar, pois as temperaturas registradas no final de semana não devem se repetir e os dias serão mais quentes.

A massa de ar polar continua atuante na região até quinta-feira (11), a friaca será registrada durante as primeiras horas do dia. A mínima prevista será de 8°C.

A umidade do ar continua abaixo do recomendado e, durante a manhã, o nível de água em forma de vapor na atmosfera alcança 70% e cai para 30% no decorrer do dia.

Confira a previsão:

Terça – feira (9): Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Variação: ↓8°C – ↑22°C

Quarta – feira (10): Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Variação: ↓9°C – ↑22°C

Quinta – feira (11): Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Variação: ↓9°C – ↑23°C

Sexta – feira (12): Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Variação: ↓10°C – ↑24°C