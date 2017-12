Um parto de emergência foi realizado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) na cidade de Itaúna no início da tarde desta segunda-feira (4). A equipe precisou realizar os trabalhos em um colchão na sala da gestante Josiela Faria Nogueira, de 31 anos.

Ela deu à luz a menina Lívia Nogueira Vaz, que veio ao mundo pesando pouco mais de três quilos e medindo 50 centímetros.

A avó da criança, Sônia de Faria Nogueira, de 61 anos, conta que recebeu a ligação da filha no início da manhã relatando que estava com fortes dores. Ao chegar na casa dela, verificou que Josiela já entrava em trabalho de parto e não daria tempo de levá-la ao hospital. Foi aí que Sônia decidiu acionar o Samu. “Foi tudo muito rápido. É a terceira filha que ela ganha. As outras duas foram parto induzido. Estava tudo programado para o dia 6, mas dessa vez a menina estava apressada. Eu agradeço a todos da equipe pela agilidade. Deu tudo certo e minha neta veio ao mundo linda e cheia de saúde”, conta.

O médico, Gustavo Uchôa, relatou que quando chegou na casa para atender ao chamado, percebeu que não daria tempo de fazer o transporte. Foi então que comunicou à equipe que seria necessário realizar o parto na sala da casa, onde Josiele estava deitada em um colchão. “Foi um momento de tensão, mas preparamos a gestante e a tranquilizamos o máximo possível. Em seguida, a orientamos a fazer força para a bebê, que já estava em período expulsivo sair. Com Deus nos guiando deu tudo certo e foi um momento de muita emoção”, disse.

A bebê chorou no primeiro instante, foi protegida com uma manta térmica e entregue à mãe, que estava estável. Ela e a filha foram levadas pela unidade para a maternidade do Hospital Manoel Gonçalves, onde permanecem internadas e passam bem. A previsão é que ambas recebam alta na manhã desta terça-feira (5).