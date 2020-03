Faleceu nesse sábado (14), aos 75 anos, Maria Soares da Cunha, mãe do vereador formiguense José Geraldo da Cunha.

Ela, que lutava contra problemas de saúde e estava internada, deixa filhos, filhas, vários netos e bisnetos.

Ela está sendo velada na Funerária do Marquinho e será enterrada na manhã de domingo (15), às 9h, no Cemitério do Rosário.