Uma mulher, de 35 anos, e o filho dela, de 17 anos, foram detidos na quarta-feira (28).

Por meio de denúncia anônima, a Polícia Militar foi informada de que uma residência localizada na rua Pedro Ferreira da Costa, bairro Industrial, em Formiga, estaria sendo usada para a venda de drogas.

Os militares foram até o local e, com a permissão da mãe do menor, foi realizada uma busca no quarto do adolescente, onde foram encontradas duas pedras de crack e certa quantia em dinheiro.

O adolescente disse que não havia mais nenhuma droga o que foi confirmado pela mãe. Porém, no quarto da mulher, os militares encontraram um papelote de cocaína e saquinhos utilizados para embalagem de drogas.

Após verificar o resto da residência, ainda foram localizados um cigarro de maconha, uma pedra de crack de tamanho considerável e que, segundo o menor, fracionada, renderia outras 20 pedras de tamanho comercial, mais dois tabletes de maconha que renderiam cerca de 20 buchas.

A mãe foi presa e o menor foi apreendido.