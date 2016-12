Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros no bairro Santa Clara, nesta quinta-feira (29), em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra ela, que estava com a filha de cinco anos de idade.

Ainda de acordo com a PM, a jovem foi socorrida no local e encaminhada com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo informações da equipe de enfermagem, ela morreu após dar entrada no local.

A polícia disse também que havia documentos pessoais do namorado da jovem na bolsa dela. Ainda de acordo com os policiais, a jovem e o companheiro têm passagem pela polícia por tráfico de drogas.

A criança não sofreu ferimentos e foi entregue para a madrinha que cuidava dela.