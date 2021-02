Mãe, filha e neta foram vacinadas contra o coronavírus no mesmo dia, o que foi motivo de comemoração para as três gerações da família. As mulheres, de 107, 90 e 66 anos, receberam a primeira dose no imunizante no bairro Terra das Paineiras, em Fernandópolis, interior de São Paulo, nessa terça-feira (9).

De acordo com o portal G1, Francisca Pinheiro, de 66 anos, relatou sobre a emoção que sentiu quando as equipes da área da saúde chegaram à casa da família para aplicar a CoronaVac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

“Foi um dia realmente especial para nós. Ficamos muito felizes. Vivemos meses complicados por causa da pandemia. Só saio de casa para ir ao mercado e resolver algumas coisas, mas tenho medo de trazer a doença para casa”, contou.

A primeira a ser imunizada foi Francisca Candida de Paula, de 107 anos, seguida pela filha Amélia Candida de Jesus, de 90. Por último, a neta também foi vacinada, já que trabalha como cuidadora de idosos.