Mistério cerca a morte de uma criança, do sexo masculino, de seis anos, que teria sido morto pela mãe que suicidou-se em seguida. Os corpos foram encontrados, pelo pai da criança, na manhã deste sábado (10), num dos apartamentos do prédio de luxo da Rua Professor Antônio Aleixo, 352, Bairro de Lourdes, no 14º andar. O prédio tem apartamentos de dois e três quartos e uma cobertura.

O pai, de 37 anos, telefonou para a casa e estranhou que o telefone não era atendido. Chamou, então, um chaveiro e foram juntos até o apartamento. Quando abriram a porta, encontraram a mulher e a criança mortas.

Segundo as primeiras informações de testemunhas, as mortes teriam ocorrido por volta de 9h15. Uma pessoa ligou para a Polícia Militar, informando que haveria uma confusão no local, uma aglomeração na porta do prédio.

As primeiras informações são de que a mãe teria esfaqueado o filho e em seguida se matado usando a mesma faca. Rabecão e peritos foram para o local para fazerem os primeiros levantamentos.

Policiais do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), comandados pelo delegado Domenico Rocha, também foram para o local, tentar entender o que pode ter acontecido. Parentes serão ouvidos para tentar entender o caso.

Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde serão feitos novos exames periciais e em seguida deverão ser liberados para a família.

Fonte: Estado de Minas