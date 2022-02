A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (7) quatro pessoas suspeitas de participarem do estupro de uma criança de 9 anos em Bertópolis, no Vale do Mucuri.

Segundo a corporação, entre os presos estão a mãe da menina, de 36 anos, o companheiro dela, de 48, o sogro dela, de 81, além de um outro homem de 48 anos, que foi flagrado na cama com a vítima.

Ainda segundo a Polícia Civil, outros dois adolescentes, vizinhos da criança, também teriam a estuprado. Os crimes foram repetidos diversas vezes pelos suspeitos.

As prisões ocorreram durante a operação Tofete. Segundo a investigação da Delegacia de Águas Formosas, o namorado da mãe da vítima e o pai dele teriam estuprado a menina na casa dela. Já o outro preso foi flagrado pela mãe da menina na cama com a vítima.