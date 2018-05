As mães dos atiradores do Tiro de Guerra 04-030 marcaram presença na sede do TG, no sábado (12), e foram homenageadas pelo “Dia das Mães”.

O evento foi organizado e desenvolvido pelos atiradores, que além de providenciarem um café da manhã, formaram um grupo com militares músicos, que tocaram, cantaram e encantaram os presentes.

Após a leitura de uma mensagem para mães, realizada pelo atirador Martins, a senhora Claudiane, integrante da Igreja Evangélica Quadrangular, apresentou uma canção de louvor com acompanhamento dos atiradores músicos.

As homenageadas receberam uma rosa e presente de seus filhos e foram sorteados um arranjo de flores e um brinde.