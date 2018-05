O Centro de Referência de Assistência Social (Cras II), que é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e funciona no bairro Nossa Senhora de Lourdes, realizou na quarta-feira (9), uma homenagem às mães assistidas pelo centro.

Em comemoração ao Dia das Mães (no domingo – 13 de maio), elas participaram a uma palestra da coaching Cristina Braga, sobre o tema “As cinco linguagens do amor”, receberam um lanche especial e participaram de uma aula de zumba.

Segundo a coordenadora do Cras II, Elaine Cristina Oliveira, a homenagem teve como finalidade demonstrar o importante papel das mães na família e na sociedade. “Elas participam semanalmente, às 19h de segunda e terça, do grupo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A assistência social tem como objetivo valorizar as pessoas, levantar a autoestima delas e fortalecer os vínculos familiares”, explicou Elaine.