Se você é um fã dos livros ou dos filmes, provavelmente já pensou em conhecer a verdadeira casa do Harry Potter – isto é, a propriedade que inspirou a criação de J.K. Rowling. E se você estiver de viagem para a Inglaterra, uma visita a Lavenham pode ser a oportunidade que esperava.

arrow-options Reprodução/Twitter/GREATBritain A casa do Harry Potter na vida real fica no vilarejo de Lavenham, no leste da Inglaterra

É neste vilarejo em Suffolk que fica a De Vere House, casarão do século XIV que inspirou J.K. Rowling a criar a casa do Harry Potter descrita nos livros e presente nos filmes. E você pode reservá-la no Airbnb por 110 libras (algo em torno de R$ 568,00) a noite.

A casa tem duas suítes, televisão, WiFi, sala de hóspedes privativa com lareira e jardim nos fundos. Os anfitriões também oferecem um café da manhã completo na sala de jantar da ala principal da propriedade. Contudo, ela não é acessível para crianças, pets e deficientes físicos, devido à sua idade e ao seu layout .

Surpresas do além na casa do Harry Potter

arrow-options Reprodução/Airbnb A casa do Harry Potter tem duas suítes, sala com lareira, WiFi, quintal e, é claro, aparições fantasmagóricas

Passar uma noite na casa que inspirou J.K. Rowling não é o único atrativo da De Vere House . Em entrevista ao tabloide britânico The Sun , Tony Ranzetta, que vive na casa com Jane Ranzetta há mais de 20 anos, revelou que assombrações também dão as caras por lá – e algumas inclusive deram ideias à autora em suas visitas à casa enquanto começava a escrever a saga.

“Um dos nossos hóspedes fantasma, Sir Francis De Vere, inspirou o personagem Nick quase sem Cabeça”, explicou Tony. A roupa usada por John Clease no filme, inclusive, é semelhante à usada por Francis em um retrato que fica exposto no primeiro andar da casa do Harry Potter.

Outra das assombrações que habitam a residência, segundo o anfitrião, é Becky. Ele afirmou ao Sun que ela muda as coisas de lugar e fica bastante insatisfeita quando padres ou freiras se hospedam lá.

Mas pode ser que a oportunidade de passar a noite na casa do Harry Potter no mundo real não dure para sempre. Segundo o tabloide britânico, a propriedade foi posta a venda pelo valor de 950 mil libras esterlinas, ou R$ 4,9 milhões – então não perca tempo para fazer sua reserva.