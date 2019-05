O soldado Paulo César Gomide do 6º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Formiga ministrou a palestra “Consciência e Segurança no Trânsito” a alunos do Ensino Médio do Colégio Unifor.

A atividade ocorreu no Salão Nobre “Eunézimo Lima” e faz parte da programação do Movimento “Maio Amarelo”. Este é o segundo ano consecutivo que a Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) adere à campanha.

A iniciativa é do Observatório Nacional de Segurança Viária e tem como objetivo atrair a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Em 2019, o tema é “No trânsito, o sentido é a vida”. Durante o mês de maio, a Instituição realizará várias ações envolvendo a comunidade e discentes do Centro Universitário de Formiga e do Colégio Unifor.