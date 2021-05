Desde 2014, o mês de maio é voltado as ações de conscientização de motoristas e pedestres sobre os cuidados no trânsito.

Nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), a Secretaria de Obras e Trânsito coordenará uma atividade de conscientização sobre segurança viária, na praça Getúlio Vargas.

De acordo com informações da Prefeitura, no ano passado, Formiga registrou 1.098 acidentes de trânsito, sendo 570 envolvendo automóveis e 234 com motocicletas.

Nestas ocorrências foram registradas 31 mortes e 81 pessoas foram hospitalizadas em estado grave.