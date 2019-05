Redação Últimas Notícias

Policiais militares de Arcos ministraram na tarde desta quinta-feira (16), uma palestra sobre conscientização no trânsito para funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

A palestra faz parte das ações da campanha Maio Amarelo e contou com a participação do professor e instrutor de trânsito João Carlos Pelicho.

Um dos tópicos da palestra foi a importância das pessoas saberem se comportar no trânsito. O tema foi debatido pelo capitão Bittencourt que, segundo a PM, apontou os principais erros dos condutores ao transformarem o ato de conduzir um veículo numa ocorrência policial. “Todos nós temos o dever de fazer o que é certo, mesmo sabendo que não há ninguém por perto. Sem essa disciplina consciente, fica injusto cobrar de outras pessoas que se comportem bem no trânsito”, ressaltou o oficial.

O sargento Jonas explanou sobre o tema da campanha No Trânsito, o Sentido é a Vida!’. De acordo com a PM, o sargento observou que a proposta da campanha neste ano é que os adultos ouçam o conselho dado por uma criança, que com sua ingenuidade e inexperiência perante a vida, tem uma percepção e absorção do que é certo e errado com mais eficácia, sem filtros.

Por sua vez, o cabo Lucas abordou a questão do envolvimento de condutores alcoolizados nas ocorrências de trânsito, apresentando as consequências indesejadas de um ato irresponsável e as medidas policiais e judiciais que serão tomadas caso a caso.

Finalizando o encontro, o professor João Carlos explanou sobre a sinalização de trânsito, direitos e deveres dos condutores e dos pedestres, citando alguns casos práticos e trocando experiências cotidianas com os presentes.