Redação Últimas Notícias

A Polícia Militar realizou na manhã desta quinta-feira (17), uma blitz educativa no Balneário de Furnastur. A ação ocorreu como parte das atividades da campanha Maio Amarelo, em prevenção de acidente de trânsito.

De acordo com o 63º Batalhão da Polícia Militar, as atividades educativas serão realizadas durante todo o mês e contarão com palestras, blitze e distribuição de panfletos com dicas para uma vida saudável e responsável no trânsito a motoristas, passageiros, motociclistas e pedestres, .

Segundo a PM, o intuito da campanha é chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.