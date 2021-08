A principal via pública de uma cidade histórica da época da corrida do ouro na Califórnia ficou em ruínas nessa quinta-feira (5), horas depois de o maior incêndio florestal do estado devastar Greenville, uma vila nas montanhas de Sierra Nevada.

As equipes de bombeiros ainda trabalhavam ontem para combater os incêndios em Greenville, cerca de 260 quilômetros ao norte de Sacramento, após o incêndio chamado de Dixie Fire avançar por toda a noite anterior.

O Dixie Fire tem atingido a área há três semanas, queimando 130 mil hectares.