As três maiores cidades do Sul de Minas têm mais de 100 vagas em empregos abertas no início de fevereiro. De acordo com o portal G1, as oportunidades são em diversas empresas e setores.





Em Varginha, na Unidade de Atendimento Integrado tem mais de 20 vagas em emprego. O hospital de Varginha tem quatro vagas. Ao todo, considerando empresas, a cidade conta com no mínimo 70 vagas.





Em Pouso Alegre, são dois bancos de currículos com oportunidades. No banco de talentos, há 19 vagas para diversos caros e escolaridades no comércio da cidade. Também há posições para pessoas com deficiência e estágios.





No Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal, são 50 vagas. O telefone é (35) 3429-6501. Na última semana, houve uma procura grande por 30 vagas. O processo seletivo ainda não foi concluído.