O Instituto Paraná Pesquisa divulgou nesta sexta-feira levantamento feito em 168 municípios, em 26 estados e no Distrito Federal, apontando que a maioria dos entrevistados apoia a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo relatório do instituto, dos 2.066 entrevistados, consultados por telefone, entre os dias 23 e 27 deste mês, 59,7% aprovam a indicação de Moro, ex-juiz de 1ª instância da comarca de Curitiba, no Paraná.

Moro pediu exoneração do exercício da magistratura para assumir o cargo de ministro em 1º de janeiro deste ano.

Outros 33% dos entrevistados desaprovam a indicação, que depende de inciativa do presidente Jair Bolsonaro e aprovação do Senado, após sabatina do indicado pelos senadores. Não souberam ou não opinaram sobre o assunto em questão 7,1% dos consultados.