Depois de dois meses de muitas chuvas, que causaram incontáveis danos e prejuízos a centenas de cidades de Minas, a previsão para a primeira semana de março é de tempo estável, sem precipitações.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura segue alta no Estado, com termômetros marcando acima dos 30º C na maioria das regiões, podendo chegar a 35º C no Vale do Jequitinhonha e Triângulo Mineiro.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, há chance de chuvas nos próximos dias na Região Metropolitana de BH, “mas é uma possibilidade inexpressiva”, destaca. Ela conta que a tendência é que, até 10 de março, o tempo siga estável.

Segundo o Inmet, na sexta-feira (4) e no sábado (5), o céu deve ficar parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Jequitinhonha Triângulo, Oeste e Sul de Minas.