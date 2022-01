Nessa terça-feira (25), Formiga bateu recorde de casos confirmados de Covid-19 e internações neste ano. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alcançou 80% de ocupação e leitos clínicos 50%, além disso foram registrados mais de 450 novos casos da doença.

De acordo com a Prefeitura, ao todo, 16 formiguenses estão internados, sendo que 14 deles são idosos e a maioria (64%) não completou o esquema vacinal. A maior faixa etária de internados tem mais de 70 anos e deveriam, pelo cronograma, já estarem com as três doses da vacina. Um dos pacientes da UTI não tomou nenhuma dose do imunizante.

Diante destes dados, a administração municipal pede a população que fique atenta ao cartão de vacinação e tome todas as doses do imunizante contra a Covid-19 para completar o esquema vacinal.

Já foi comprovado cientificamente que a vacinação diminui o risco da forma mais grave da doença. Além disso, é necessário que se mantenham as medidas de segurança como o uso de máscara e a higienização das mãos.