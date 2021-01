O governo de Minas cofirmou na noite de sábado (23) que chegarão a Belo Horizonte, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins, neste domingo, 190.500 doses da vacina AstraZeneca para imunização contra a covid-19. O desembarque da aeronave está previsto para as 10h.

Mais cedo, também no sábado, o governador Romeu Zema adiantara, em sua conta no Twitter, que Minas Gerais receberia mais 190 mil doses da vacina anti-Covid até domingo (24). Segundo o chefe do executivo mineiro, a informação fora repassada pelo Ministério da Saúde.

“Receberemos mais doses da vacina contra a Covid neste fim de semana, conforme Ministério da Saúde. Serão 190 mil doses, que serão distribuídas segundo os critérios de priorização do PNI. A expectativa é estabelecer um fluxo contínuo, permitindo a ampliação dos grupos atendidos”, escreveu Zema, no Twitter.

As novas doses da vacina começarão a ser aplicadas a partir de quarta-feira (27), dando sequência ao Plano de Imunização Nacional (PNI).

Receberemos mais doses da vacina contra a Covid neste fim de semana, conforme Ministério da Saúde. Serão 190 mil doses, que serão distribuídas segundo os critérios de priorização do PNI. A expectativa é estabelecer um fluxo contínuo, permitindo a ampliação dos grupos atendidos. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 23, 2021

Fonte: Hoje em Dia