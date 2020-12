Mais 20 casos de Covid-19 foram confirmados nesta sexta-feira (11) em Formiga.

1440 pessoas já foram infectadas com a doença e 1029 estão curadas até o momento. 388 estão com o vírus ativo.

Quinze pessoas com caso confirmado seguem internadas, além de outras duas com caso suspeito. Os leitos de UTI para Covid voltaram a ficar com 100% de ocupação

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, 97 exames foram descartados nas últimas 24 horas e 259 pessoas aguardam por resultado de exame.