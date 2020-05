Os servidores municipais que atuam na Secretaria de Saúde estão passando por testes rápidos para Covid-19.

Nesta quarta-feira (27) a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus informa que mais 50 profissionais que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, no Caps e nos Postos de Saúde da área urbana e zona rural testaram negativo. Até o momento, 210 servidores já passaram pelos exames.

Boletim Informativo

O Boletim Epidemiológico desta quarta apresenta o total de 706 casos descartados, com o aumento de 59 descartados de ontem para hoje (50 profissionais da saúde mais 8 pessoas que aguardavam resultados dos exames mais uma pessoa que estava na lista dos “notificados no início da pandemia e não fizeram exame” que passou pelo teste rápido e deu negativo). Entre as notificações, estão, também, os 50 profissionais e mais oito casos que entram também para “suspeitos que aguardam resultado dos exames”, sendo que dois foram internados.