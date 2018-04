Da redação – Últimas Notícias

A Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes divulgou edital para a seleção e constituição do banco de Assistente de Alfabetização Voluntário para o Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria/MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018.

As inscrições podem ser efetuadas na própria escola até a próxima sexta-feira (4), das 8h às 10h e de 14h às 16h. Não será cobrada taxa de inscrição.

No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:

Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras.

Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência:

Carteira de Identidade (frente e verso); CPF; Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral; Comprovante de residência;

Diploma (para candidatos graduados em Pedagogia ou Normal Superior e para Magistério Médio) ou Declaração de Conclusão emitida pela Instituição de Ensino, acompanhada do Histórico Escolar atualizado e comprovante de matrícula quando se tratar de graduando de Pedagogia;

Documento comprobatório de experiência docente (caso seja necessário desempate);

Os critérios para a seleção são:

Ser brasileiro;

Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;

Estar em dia com as obrigações militares, para sexo masculino;

Estar quite com a Justiça Eleitoral.

O candidato deve ser habilitado em Pedagogia, Curso Normal Superior, Estudante de Pedagogia a partir do 4º período, Cursos técnicos em Magistério com habilitação para lecionar nos anos iniciais.

A classificação final da listagem dos inscritos será divulgada no dia 7 de maio de 2018, na EE Aureliano Rodrigues Nunes e na Sede da SRE – Passos.

O Programa Mais Alfabetização tem por objetivo fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e segundo anos do ensino fundamental.