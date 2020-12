Por meio do setor de Cadastro Único, a Secretaria de Desenvolvimento humano atingiu, em 2020, a marca de mais de 1.150 novas famílias inseridas no CadÚnico, que é o principal meio de acesso aos programas assistenciais do Governo Federal.

O crescimento nas inclusões está relacionado ao aumento no número de famílias em situação de vulnerabilidade social, provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, em Formiga, são 6.722 famílias cadastradas.