Em Divinópolis, 1.560 fraudes em medidores de energia foram detectadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em 2019.



De acordo com o portal G1, a Cemig informou que o número de “gatos” – ligações irregulares – descobertos esse ano na rede elétrica para omitir o gasto real de energia elétrica é maior do que 2018, quando foram registradas 756 irregularidades cometidas por consumidores.



Para a estatal, o aumento no número é justificado com base na melhoria de softwares e de denúncias recebidas.



Monitoramento

Segundo a Cemig, todas as unidades consumidoras são monitoradas através de um software que concentra as informações de inconsistências de consumo. Além disso, alarmes de medição inteligente têm sido instalados em todas as cidades do estado.