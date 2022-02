Mais de uma tonelada de carne de porco resfriada foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e fiscais do Instituto do Meio Ambiente (IMA) no fim da manhã desta segunda-feira (21), no km 109 da MG-050, em Carmo do Cajuru.

A PMRv informou que a empresa responsável pela carga é Frigo Silva Distribuidora de Alimentos.

Os fiscais do IMA apontaram que a carne era imprópria para consumo e por isso não poderia ser doada.

Segundo os fiscais, a operação é realizada rotineiramente e a carga estava sem configuração de inspeção sanitária, o que configura produto clandestino.