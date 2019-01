Mais de 10 bairros de Divinópolis ficaram sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com a Cemig, um animal invadiu uma subestação e provocou um curto-circuito. Parte da cidade de Carmo do Cajuru também ficou sem energia.

Com o acidente, o sistema de proteção do transformador gerou o desligamento automático da energia elétrica em vários pontos.

Moradores dos bairros Porto Velho, Niterói, São Sebastião, Interlagos, Nações, Aeroporto, Dona Quita, Vale do Sol, Belvedere, São José, São Judas Tadeu e do Centro de Divinópolis ficaram sem energia elétrica, segundo a Cemig.

A Cemig esclareceu ainda que as equipes foram acionadas e a energia foi restabelecida nos bairros atingidos.

Transtornos

A reportagem do MG1 verificou no início da manhã semáforos apagados em vários pontos da região central como nos cruzamentos da Rua Itapecerica com Avenida Getúlio Vargas, e da Rua Itapecerica com Avenida Primeiro de Junho.

O dono de uma loja de bebidas e alimentos perecíveis que fica nesta região relatou que o fornecimento ficou suspenso por cerca de duas horas. Ele também reclamou que o serviço é interrompido com frequência.