O Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis (SINVESD) realizou na manhã desta terça-feira (31), a entrega de aproximadamente 10 mil máscaras de proteção hospitalar. Foram três mil para o Hospital Santa Lúcia, cinco mil para o Hospital São João de Deus, mil para a Unidade de Pronto Atendimento e mil para a Polícia Civil, todos em Divinópolis. O Hospital de Araújos também foi contemplado com duas mil máscaras, entregues ao Secretário de Saúde do Município, Marcos Evangelista.

Além das máscaras, também estão sendo confeccionados capotes – aventais indicados para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis.

A campanha do Sinvesd começou há duas semanas e as costureiras estão confeccionando o material voluntariamente, com matéria-prima subsidiada pelo Sindicato.

De acordo com o Diretor Administrativo Jurídico do Complexo de Saúde São João de Deus, André Waller, a produção destas máscaras vai ampliar o estoque e garantir ainda mais a segurança dos colaboradores e clientes. “Para nós é motivo de muito orgulho contar com esse importante apoio do SINVESD em um momento tão delicado da saúde mundial. Por isso nós agradecemos imensamente a todos que estiveram empenhados diretamente na produção deste material”, agradeceu o diretor.

Indústria unida contra o Coronavirus

Com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia do novo Coronavirus, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria com seus Sindicatos associados, trabalha intensa e incessantemente na elaboração de medidas e estratégias, que possam minimizar os efeitos econômicos e sociais decorrentes da disseminação do vírus.

Hospital de campanha

Um dos principais locais de exposições em Belo Horizonte, o Expominas começou a ser reestruturado no dia 26 de março para ser transformado em hospital de campanha no tratamento de pacientes infectados durante o período de pandemia. Serão instalados, em dois galpões do espaço, 900 leitos com respiradores, desafogando, assim, outros hospitais da região que possam estar superlotados com o aumento dos casos da COVID-19.

A FIEMG está atuando em duas frentes neste projeto: disponibilizando pessoas na área de inteligência e planejamento para a construção da estrutura básica no Expominas e também com recursos financeiros na ordem de R$ 500 mil.

Respiradores

A FIEMG mobiliza ainda os empresários mineiros para viabilizar a doação de mil respiradores para a rede estadual pública de Saúde. Os aparelhos adquiridos serão entregues à SES, que irá definir a distribuição em suas unidades em todo o estado. O objetivo é arrecadar o montante de R$ 65 milhões para a aquisição dos respiradores. Segundo dados da SES, os novos aparelhos representam 15% do número total de equipamentos que o estado possui atualmente.

Ampliação de leitos

Com o objetivo de contribuir no atendimento adequado aos mineiros diagnosticados com a COVID-19, a FIEMG une forças com empresas de todo o estado e com o Hospital Mater Dei Betim-Contagem para disponibilizar 242 leitos para assistência aos pacientes diagnosticados com o vírus. Por meio da parceria, será montada uma estrutura com quatro andares equipados com 180 leitos para Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) e 62 para internações. Os atendimentos realizados neste espaço serão realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Rede Mater Dei será a responsável por disponibilizar a estrutura física com parque tecnológico de Medicina Diagnóstica com Raio X, Ultrassom, Tomografia, Ressonância Magnética, entre outros exames, além de fazer toda a gestão assistencial. O governo estadual vai disponibilizar as equipes assistenciais e de apoio e os recursos financeiros para operacionalizar o atendimento virão de um fundo com doações de empresários mineiros, gerenciado pela FIEMG.

Todas as ações da FIEMG estão centralizadas em um hotsite especial e completo com recomendações de prevenção, informações trabalhistas, tributárias e pleitos da indústria para que todos possam superar a pandemia e retomar o crescimento do país. O endereço é www.fiemg.com.br/coronavirus.

Doação de Máscaras – Divulgação Fiemg