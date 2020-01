Mais de 10 mil pessoas ainda estão fora de casa no Espírito Santo em consequência das fortes chuvas que atingem o Estado desde o dia 17 de janeiro. A informação está no Boletim da Defesa Civil Estadual divulgado no fim da manhã desta segunda-feira (27). O número vem aumentando de acordo com as apurações do Corpo de Bombeiros nas localidades afetadas.

Na atualização do boletim consta ainda que 20 municípios de Norte a Sul do Estado estão em alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra. Na manhã desta segunda, o nível do Rio Doce em Colatina ultrapassou a cota de inundação e a água começou a invadir a cidade, mas ainda não há registros de que tenha invadido imóveis.

Desde que as chuvas começaram, nove pessoas morreram, incluindo duas crianças. Três vítimas que estavam desaparecidas em Castelo foram encontradas com vida neste domingo, segundo a Defesa Civil. No total, 8.777 pessoas estão desalojadas e 1.312 estão desabrigadas em todo o Estado.

Alegre é o município com mais pessoas desabrigadas, com 2.300 moradores que não têm condições de ficar em suas casas e também não têm para onde ir. Eles estão acomodadas em abrigos na igreja da comunidade de Rive e no ginásio de Rive.