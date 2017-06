A administração municipal considerou a edição de 2017 do Festival da Linguiça um grande sucesso após a Polícia Militar da cidade estimar que durante os três dias de evento realizado no estacionamento do Terminal Rodoviário, mais de 10 mil pessoas prestigiaram a tradicional festa gastronômica.

A PM avalia que cada dia de evento tenha reunido cerca de 3,5 mil pessoas. “A presença maciça dos formiguenses e de turistas é uma amostra de como o Festival da Linguiça é um dos maiores eventos da região”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá.

Outro ponto positivo do evento, segundo a administração, foram os pratos elaborados pelas entidades participantes. A cada iguaria experimentada era proferido um elogio à tradicional linguiça produzida em Formiga.

“Fico muito feliz de ver o sucesso do Festival da Linguiça. A cada ano o evento cresce muito. É importante ressaltar a presença das famílias, o que mostra que o festival possui um ambiente saudável e de harmonia, proporcionando uma ótima experiência a pessoas de todas as idades e todas as classes sociais”, comentou o prefeito Eugênio Vilela.

No próximo dia 29, ocorrerá reunião entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e as entidades participantes, para ser feito um balanço sobre o evento.

O festival

Esta foi a 11ª edição do Festival da Linguiça. Neste ano, ele foi realizado novamente no Terminal Rodoviário. Ocorreram apresentações artísticas variadas e participaram as seguintes entidades: Apromid (Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalidas de Formiga), Centro Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita Lázaro, Comunidade Terapêutica Narcc, Comunidade Santa Luzia, Conselho São Camilo, Conselho Central de Formiga, Conselho São Vicente de Férrer, Mão Amiga, Conselho Sagrado Coração de Jesus, Rotaract, Interact, Ordem Demolay, Tatame do bem e Rotary Clube de Formiga.

A novidade neste ano ficou por conta da realização do festival também em bares da cidade, em parceria com o Núcleo Gastronômico da Acif/CDL.

O Festival da Linguiça foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal e pela Codemig.